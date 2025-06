A Malta sono aperte le segnalazioni per l’odore di cannabis

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I residenti maltesi che desiderano segnalare l’odore di cannabis nei loro quartieri possono ora farlo direttamente all’Autorità per l’Uso Responsabile della Cannabis (Aruc) tramite un nuovo numero verde gratuito, 80002088. Dalla sua attivazione, l’Aruc ha già ricevuto dieci richieste di assistenza, comprese segnalazioni riguardanti l’odore di cannabis in edifici residenziali.

Il presidente esecutivo dell’Aruc, il dottor Joey Reno Vella, ha spiegato che le persone che violano le normative sull’uso della cannabis possono essere multate fino a 235 euro. Dopo aver ricevuto una segnalazione, l’autorità contatta innanzitutto la persona coinvolta per cercare una soluzione. Se il problema persiste, gli ufficiali dell’Aruc effettueranno un’ispezione presso l’abitazione del denunciante.

Vella ha sottolineato che il procedimento è amministrativo e non penale. I trasgressori non affronteranno denunce di reato né la multa verrà registrata sul certificato di condotta della polizia. I casi saranno trattati davanti al Commissario per la Giustizia e sia il denunciante sia gli esperti dell’Aruc dovranno testimoniare sotto giuramento. Fumare cannabis in luoghi pubblici, soprattutto in prossimità di bambini, resta strettamente vietato.

Vella ha inoltre specificato che le associazioni di cannabis devono essere situate ad almeno 250 metri da impianti sportivi. Inoltre, se dei minori vengono trovati all’interno di locali autorizzati per la cannabis, le multe possono aumentare fino a dieci volte, raggiungendo un massimo di 10.000 euro. Le ultime riforme conferiscono inoltre all’Aruc il potere di vigilare sui negozi commerciali che vendono prodotti a base di cannabis e introducono definizioni più chiare delle sostanze psicoattive in linea con gli standard europei.

