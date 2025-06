A Malta l’industria del cinema guida crescita e occupazione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’industria cinematografica sta diventando un potente motore per l’economia di Malta, creando posti di lavoro e attirando consistenti investimenti stranieri.

Questo è stato il tema centrale di una conferenza nazionale organizzata dalla Malta Film Commission presso Fort Ricasoli, con l’obiettivo di costruire un settore forte, inclusivo e sostenibile. Funzionari governativi, leader dell’industria creativa, educatori e rappresentanti del mondo imprenditoriale si sono riuniti per esplorare come Malta possa continuare a sviluppare la propria industria cinematografica a beneficio di tutta la popolazione – dai tecnici ai produttori – continuando ad attrarre anche le produzioni internazionali.

L’esperto del settore Dustin Chodorowicz ha evidenziato il potenziale di Malta, affermando che i piccoli Paesi possono ritagliarsi una nicchia unica nel panorama cinematografico globale. Ha lodato la stabilità economica di Malta e la sua capacità di investire sia nelle infrastrutture che nella formazione di lavoratori qualificati, rendendola una destinazione attraente per le riprese.

Il Commissario per il Cinema Johann Grech ha sottolineato l’impatto economico positivo dell’industria, osservando che Malta è ormai scelta regolarmente per produzioni internazionali. Grech ha inoltre evidenziato l’importanza della formazione continua, con il 75% dei lavoratori maltesi del settore che stanno migliorando le proprie competenze attraverso programmi finanziati da una parte del rimborso in denaro offerto alle produzioni straniere. Il Ministro per le Arti Owen Bonnici ha messo in risalto la resilienza del settore, soprattutto di fronte a sfide come la pandemia di COVID-19.

Ha rivelato che attualmente Malta ospita otto produzioni in corso e ha attratto, negli ultimi anni, 169 produzioni con un investimento complessivo superiore ai 635 milioni di euro, inclusi importanti progetti hollywoodiani.

