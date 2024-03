INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic vince ma con tanta fatica al debutto al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all’Indian Wells Garden (duro, Plexipave, montepremi 9.495.555 dollari). Il numero 1 al mondo ha superato Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Il campione servo sfiderà adesso il giovane tennista marchigiano Luca Nardi, autentica sorpresa, visto che è rientrato in tabellone come lucky loser al posto di Tomas Martin Etcheverry e che ha sconfitto al suo debutto il cinese Zhizhen Zhang

con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Contro Djokovic si tratta di un inedito assoluto.

