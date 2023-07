PALERMO (ITALPRESS) – Il mese di giugno si chiude con una crescita a doppia cifra per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Lo rende noto la Gesap, società di gestione dello scalo siciliano, sottolineando in una nota che nel mese appena trascorso i passeggeri in transito sono stati oltre 816 mila, +12,5% rispetto a giugno 2022 (726.464) e +17% su giugno 2019 (699.415). La media di passeggeri per volo continua a crescere: 147 contro 146 di giugno 2022 e 139 nel 2019. Balzo in avanti anche per i voli (5.537): +11,10% su giugno 2022 (4.984) e +10,16% sullo stesso mese del 2019 (5.026). Con giugno si chiude un semestre record: oltre 3.600.000 passeggeri, +13,2% sui primi sei mesi del 2022 (3.185.721) e +13% sul semestre del 2019 (3.183.194). Trend in crescita anche per il traffico internazionale, che ha inciso per un buon 32% sul totale dei transiti. A luglio, secondo le proiezioni, il traffico continuerà ad aumentare. Si prevede infatti un risultano vicino ai 900mila passeggeri in transito.

“C’è molta soddisfazione per questi risultati – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – ma allo stesso tempo poniamo la massima attenzione al flusso imponente di passeggeri, e ogni sforzo fatto dalla struttura punta a evitare o contenere i disagi dovuti ai lavori in corso, che stanno comunque andando avanti velocemente. Nei prossimi giorni – conclude Riggio – apriremo nuove zone commerciali e spazi per i passeggeri”.

Oggi, infine, è il giorno del volo inaugurale della easyJet per Porto, in Portogallo, che avrà una frequenza alla settimana (sabato) e coprirà i mesi di luglio e agosto.

