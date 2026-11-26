FIRENZE (ITALPRESS) – Si è svolta oggi, giovedì 26 novembre, presso l‘Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 degli Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare.

L’evento, a cui hanno preso parte numerose autorità civili, accademiche e militari, si è aperto con l’intervento del Comandante delle Scuole e della 3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, che ha illustrato le attività che hanno caratterizzato lo scorso anno accademico.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, nel corso del suo intervento ha voluto sottolineare come la formazione non riguardi “soltanto la preparazione professionale, ma soprattutto attiene alla crescita delle persone, perché è attraverso la formazione che si modellano le donne e gli uomini di domani”.

Ha poi aggiunto che “la formazione non è mai un processo meramente trasmissivo di nozioni e competenze. È, prima di tutto, un percorso di crescita”, un’opportunità per “far emergere il talento, sviluppare il pensiero critico” e “forgiare coscienze libere, responsabili e consapevoli”.

Il Generale Conserva ha poi ricordato che si tratta di “uomini e donne che diventeranno dei professionisti pienamente consci del loro status di militare” e che devono “acquisire competenze all’avanguardia, moderne, trasversali e all’altezza delle sfide che il mondo e i nostri compiti ci prospettano”.

Rivolgendosi a tutti i frequentatori ha poi evidenziato: “impegno, passione, determinazione, generosità, spirito di squadra, consapevolezza delle vostre responsabilità e curiosità intellettuale sono solo alcune delle qualità che vi aiuteranno a costruire il vostro futuro. Non smettete mai di imparare, di porvi domande e di ricercare nuove conoscenze. Coltivate la curiosità, abbiate il coraggio di affrontare le difficoltà e non temete le sfide che vi attendono”.

Ha infine concluso: “il futuro dell’Aeronautica Militare non si costruisce soltanto con gli aeromobili, i sistemi d’arma e le tecnologie più avanzate. Si costruisce, soprattutto, attraverso le persone che sono in grado di immaginarlo, prepararlo e realizzarlo. E voi siete parte di questo futuro”.

Nel corso della cerimonia sono stati tributati, come da tradizione, una serie di premi ad allievi e frequentatori dei vari Istituti di Formazione che si sono distinti nell’ultimo Anno Accademico. L’evento ha poi visto l’intervento del Maggiore Giovanni Marfia, Ufficiale Medico dell’Istituto di Medicina Aerospaziale AM di Milano, Professore presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano ed European Research Council Principal Investigator 2026, che ha tenuto una prolusione dal titolo “Il dovere di innovare – Cervelli ad alta quota, Human Performance e Neuroscienze: l’innovazione tecnologica come risorsa strategica del Paese”.

Nell’Anno Accademico 2025/2026, negli Istituti di Formazione e nelle scuole dell’Aeronautica Militare sono transitati complessivamente 6.916 frequentatori, di cui 220 allievi stranieri. Sono stati 205, tra Ufficiali e Marescialli, a conseguire la laurea di 1° livello, mentre 59 sono gli Ufficiali che hanno completato il proprio iter di studi con la laurea magistrale.

Per quanto riguarda l’addestramento al volo, 57 Ufficiali – di cui 14 stranieri – hanno conseguito il brevetto di pilota militare presso le Scuole di volo in Italia e all’estero, mentre 84 allievi frequentatori – di cui 21 di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato – hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano; 23 allievi frequentatori di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato hanno conseguito il brevetto militare di pilota di elicottero, mentre 9 brevetti di pilota di elicottero sono stati rilasciati a personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato.

Un ruolo particolare è svolto dalla International Flight Training School, nata per addestrare al meglio i nostri piloti militari e soddisfare la domanda di 14 Paesi partner, che ha visto l’addestramento avanzato di circa 100 piloti all’anno. Infine, nell’ultimo Anno Accademico, 72 Capitani hanno conseguito il Master di 2° livello in Leadership e Analisi strategica e 29 allievi si sono diplomati presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.

-Foto ufficio stampa Aeronautica Militare-

(ITALPRESS).