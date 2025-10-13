DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si è celebrato anche al Klyde Warren Park nel cuore di Dallas, la ricorrenza del Columbus day.

A dare il benvenuto e ad aprire il programma, il maestro cerimoniere Jay Lombardo, che ha introdotto Diego Fresquez per gli Inni Nazionali. A dare i saluti istituzionali, proveniente da Houston, il Console Generale Mauro Lorenzini che dopo aver ringraziato gli organizzatori dell’evento, ha evidenziato come sia importante celebrare la giornata di Colombo, e come ci sia un forte legame tra l’Italia e gli USA. Presenti anche i rappresentanti del comitato Antonio Iocchi e Alessandro Pauri ed il corrispondente consolare a Dallas, Richard Gussoni. Sul palco, artisti di talento come Chessy Silvana Jaramillo, che con il suo repertorio italiano classico di canzoni popolari ha surriscaldato la platea, e Cesare Rascel che con uno stile unico di jazz e swing ha riportato con classe, dopo un breve racconto, le canzoni più famose che furono scritte dal padre Renato Rascel. A portare una energia travolgente tra il pubblico, la straordinaria esibizione dell’Orchestra Emerald City All Stars, che è riuscita a coinvolgere il pubblico con balli di gruppo. A conclusione della giornata, l’organizzatore della manifestazione Vincenzo Arcobelli ha voluto ringraziare i rappresentanti istituzionali, l’Associazione dei Siciliani in Texas, la CSNA e il CTIM , i volontari, gli artisti, Dino Taglioli fondatore dell’Emerald City Band e tutti i partecipanti. “Ritengo che questa giornata straordinaria rappresenti non solo la difesa della nostra identità e di mantenere viva la storia ed il giusto riconoscimento al contributo della comunità Italo-Americana in questa grande Nazione, ma anche la condivisione in una grande atmosfera festosa, di un evento per tutte le età con tradizioni italiane, ideale e ricco di cultura, musica e spirito comunitario. Siate orgogliosi di essere Italiani, e siate orgogliosi di essere Americani” ha detto Arcobelli.(ITALPRESS).

Foto: Columbus Day and Italian Festival Committe

