A Catania sequestrati 11 chili di droga, due arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Operazione antidroga a Catania. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 11 chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana, trovati nella disponibilità di un catanese di 40 anni. Con l’uomo è stato arrestato anche il nipote, un giovane di 23 anni, in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di 100 grammi.

Gli agenti della Squadra Cinofili, nel corso di controlli, hanno pattugliato, palmo a palmo, il quartiere San Cristoforo. In un tratto di via Plebiscito, i cani antidroga hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. E così i poliziotti sono riusciti a recuperare undici chili di droga in un immobile abbandonato utilizzato dal 40enne che abita proprio di fronte. Alla vista degli agenti, l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità.

Le verifiche sono state estese anche negli edifici limitrofi e, anche in questo caso, i cani hanno fiutato altra droga, nascosta in un garage nella disponibilità del nipote del 40enne. Il giovane aveva riposto nella sua moto, in garage, un panetto di hashish. Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato e sequestrato centinaia di bustine in plastica vuote, pronte per il confezionamento delle sostanze.

Il giro d’affari dell’attività di spaccio condotta da zio e nipote, secondo una stima degli investigatori, avrebbe superato le centinaia di migliaia di euro. Per tutti i rilievi del caso, utili a risalire ad eventuali altri soggetti implicati nell’utilizzo del deposito, sono intervenuti gli agenti del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica.

I due indagati sono stati arrestati. Il 40enne è finito in carcere per traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante prevista nel caso di detenzione di ingenti quantità, mentre il nipote è finito egli arresti domiciliari.

-Foto video screenshot Polizia di Stato-

(ITALPRESS).