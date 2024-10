CAPRI (ITALPRESS) – Capri, destinazione turistica tra le più rinomate al mondo, si impegna a trovare una strada per un governo sostenibile e responsabile del turismo cercando di rispondere al problema dell’ “overtourism”, e decide di farsi parte attiva per poter dare risposte concrete, come soluzioni possibili e strumenti normativi adeguati.

Questi temi animeranno la discussione nel convegno “Capri: Regole e Scelte per il Turismo del Futuro” che si terrà sabato 19 ottobre 2024 ore 15.00, a Capri, presso la Fondazione Serena Messanelli. Un momento di riflessione e confronto con le istituzioni e i sindaci di prestigiose località italiane accomunate dal fenomeno che sta affliggendo i centri urbani a più elevata densità turistica.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Capri Paolo Falco e del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, si avvicenderanno, moderati da Massimiliano Lenzi, giornalista e autore televisivo, istituzioni ed esponenti del mondo accademico e scientifico: Dario Nardella, Europarlamentare, già Sindaco di Firenze, Claudio Scajola, vicepresidente ANCI e Sindaco di Imperia, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Franco Cerrotta, sindaco di Anacapri, Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, Giuseppe Guida, Sindaco di Positano, Daniele Milano, Sindaco di Amalfi, Jonathan Sferra, Assessore al Turismo del Comune di Taormina, Melania Esposito, Assessore al Turismo di Capri e Roberto Russo, Consigliere Comunale di Capri.

Ad ispirare il dibattito i risultati dello studio “Overtourism e strategie di contenimento: il caso Capri” a cura di Sociometrica, illustrati da Antonio Preiti, economista, docente all’Università di Firenze, che offriranno gli spunti per individuare in modo condiviso le soluzioni più praticabili e quei principi ispiratori in grado di venire in aiuto a tutti i comuni italiani che soffrono il problema, partendo dalle peculiari necessità di ciascuno.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).