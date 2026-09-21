A Cagliari il 23 settembre la prima Giornata regionale della Protezione Civile

CAGLIARI (ITALPRESS) – Una giornata dedicata al volontariato, alla prevenzione e alla conoscenza del Sistema regionale di Protezione civile. Si terrà mercoledì 23 settembre a Cagliari la prima Giornata regionale della Protezione civile, istituita dalla legge regionale e celebrata nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari. L’iniziativa è promossa dalla Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna con le organizzazioni di volontariato e il Comune di Cagliari. Cuore della giornata sarà il Villaggio della Protezione civile, allestito al Lazzaretto, nel Borgo Sant’Elia, e aperto gratuitamente al pubblico dalle 9 alle 19. Saranno presenti volontari, mezzi e attrezzature operative, dalle ambulanze alle cucine da campo, dai sistemi radio ai mezzi antincendio, fino a moto d’acqua, quad e unità cinofile. In programma anche dimostrazioni e simulazioni, tra cui attività di bonifica degli incendi con droni e iniziative dedicate al salvamento balneare. “Abbiamo voluto che fosse una giornata aperta ai cittadini, alle scuole e soprattutto al mondo del volontariato”, afferma l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, sottolineando il contributo dei volontari “alla sicurezza delle nostre comunità e alla tutela del territorio”.

Alle 11, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria, sarà celebrata la Messa di ringraziamento dedicata ai volontari. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, il workshop “Costruiamo insieme la Protezione civile del futuro. Governance, volontariato e nuove sfide”, con sessioni su antincendio e rischio idrogeologico, ondate di calore e adattamento ai cambiamenti climatici, oltre al reclutamento di nuovi volontari. La giornata si concluderà con il concorso “Storie di Protezione Civile”, dedicato alle organizzazioni di volontariato per raccontarne attraverso immagini e video esperienze e valori. Alle 18 saranno proiettati il contributo vincitore e gli altri materiali selezionati, con la consegna degli attestati. Il concorso punta anche ad avvicinare le giovani generazioni al mondo della Protezione civile.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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