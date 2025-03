A Budapest Luca Curatoli sfiora il podio nella sciabola

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Nel sabato dedicato alle gare individuali della Coppa del Mondo di sciabola, Luca Curatoli resta a una stoccata dal podio a Budapest classificandosi 6° nella prova maschile, che vede Michele Gallo chiudere al 10° posto, mentre tra le donne al Cairo si fermano agli ottavi di finale Michela Battiston (9^) e Benedetta Fusetti (16^).

Per la quarta volta in questa stagione – dopo Orleans, Tunisi e Padova – Curatoli chiude ai piedi del podio. Per centrare la medaglia nella Coppa del Mondo di Budapest gli sarebbe bastato ancora un punto, quello del 15-14 messo a segno invece nel quarto di finale dal coreano Hansol Ha. Nel suo percorso di gara, il napoletano delle Fiamme Oro aveva battuto prima il kazako Kuralbekuly (15-7) e poi il polacco Stasiak (15-11).

Negli ottavi il successo per 15-13 sul francese Pianfetti, che nel turno precedente aveva eliminato Gigi Samele, ha aperto a Luca le porte dei “top 8”. Una sola stoccata è mancata all’azzurro nel match per il podio, perso 15-14 contro il coreano Ha e che ha decretato il 6° posto di Curatoli.

Decima piazza, invece, per Michele Gallo. Il portacolori dei Carabinieri, reduce dall’argento del Trofeo Luxardo, ha battuto il polacco Hryciuk (15-11) e l’ungherese Rabb (15-14), cedendo però negli ottavi (15-11) al francese Garrigue. Così gli altri italiani impegnati oggi nella capitale magiara: 19° Luigi Samele, 24° Pietro Torre, 25° Mattia Rea, 51° Lupo Veccia Scavalli e 56° Dario Cavaliere.

Domani la terza e ultima giornata della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest con la prova a squadre. L’Italia del ct Andrea Terenzio si schiererà con il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere, entrando in gara nel tabellone da 32 contro l’Azerbaijan alle ore 10.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).