Al Cairo Michel Battiston è nona nella sciabola, 16^ Benedetta Fusetti

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si sono fermate a un passo dalle “top 8” Michela Battiston e Benedetta Fusetti nella Coppa del Mondo di sciabola femminile al Cairo, chiudendo rispettivamente in 9^ e 16^ posizione.

La prova delle due azzurre è iniziata con le vittorie nel tabellone da 64 contro la cinese Lin all’ultima stoccata (15-14) per la friulana dell’Aeronautica e contro la bulgara Ivanova (15-9) per la padovana delle Fiamme Gialle. Le due hanno proseguito la giornata con i successi sulla coreana Kim (15-11) e l’ungherese Pusztai (15-14).

Stop per entrambe gli ottavi di finale: Battiston è stata fermata dalla greca Georgiadou (15-7) classificandosi 9^, mentre Fusetti è uscita all’ultima stoccata contro la spagnola Navarro (15-14) chiudendo 16^.

Out nel turno precedente Chiara Mormile (battuta 15-13 dall’ungherese Szucs), 29^ in graduatoria; a seguire 34^ Eloisa Passaro, 40^ Martina Criscio, 45^ Manuela Spica, 52^ Claudia Rotili, 59^ Giulia Arpino, 60^ Michela Landi, 61^ Maria Clementina Polli e 62^ Alessia Di Carlo.

Domani in Egitto la prova a squadre per le sciabolatrici. L’Italia del ct Andrea Aquili salirà in pedana negli ottavi di finale contro la Polonia con il quartetto composto da Michela Battiston, Chiara Mormile, Michela Landi e Manuela Spica.

