VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il riminese comanda dall’inizio alla fine e taglia il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul compagno di box Jorge Martin. Completa il podio Enea Bastianini (Ktm Tech3) davanti ad Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Partenza della Sprint Race che è stata posticipata di 20 minuti a causa di un problema alla procedura di partenza. Semaforo rosso impallato prima del via, con il via che è stato abortito e rimandato a orario da definire. Moto accese sulla griglia di partenza e la Ducati di Marc Marquez – 13esimo al traguardo – ha preso fuoco a causa delle alte temperature a cui era arrivato il motore della moto dello spagnolo ferma sulla seconda casella sello schieramento. Marquez è stato poi penalizzato con due long lap penalty per non aver riportato la moto ai box seguendo la procedura, nonostante il radiatore della sua Ducati fosse bruciato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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