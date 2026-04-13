800mila euro in Emilia-Romagna per sostenere i processi di elaborazione delle politiche pubbliche

BOLOGNA (ITALPRESS) – Oltre 800mila euro per sostenere progetti e iniziative finalizzate a coinvolgere cittadine, cittadini, associazioni e intere comunità nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Con l’obiettivo di promuovere una strategia integrata omogenea su tutto il territorio regionale per rendere la partecipazione uno strumento concreto, accessibile e riconoscibile al servizio delle comunità. A illustrare il nuovo bando Partecipazione 2026, approvato nel corso dell’ultima seduta di Giunta, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, insieme al coordinatore dei processi partecipativi regionali, Michele D’Alena, e con il contributo del tecnico di garanzia della partecipazione, direttore generale dell’Assemblea Legislativa, Andrea Orlando. “Vogliamo rafforzare sempre più la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita pubblica e in stretto rapporto con le istituzioni- commenta il presidente de Pascale-. Un sistema che in Emilia-Romagna non nasce oggi, come dimostra anche l’esperienza del Centro regionale per l’innovazione e il coordinamento delle politiche di Partecipazione, voluto dalla Regione: una infrastruttura unica in Italia che ha avuto il merito di mettere in rete le amministrazioni pubbliche, i territori e le comunità. La direzione è molto chiara: rendere la partecipazione una leva di governo strategica e uno strumento più accessibile e alla portata di tutte e tutti, rendendo le persone co-produttrici delle decisioni pubbliche e della cura dei beni comuni”.

“Una scelta in cui crediamo con convinzione perché qui si misura e si rafforza la qualità della democrazia– prosegue il presidente-. Non è un caso, infatti, che in Emilia-Romagna ci sia sempre la più alta partecipazione alle consultazioni elettorali, come abbiamo visto anche in occasione dell’ultimo referendum. Ci sono tante realtà associative, un forte volontariato ma anche tante piccole e grandi amministrazioni che investono su competenze e nuovi strumenti, e come Regione sentiamo di dover fare la nostra parte. Dobbiamo migliorare ancora la qualità delle decisioni, incrementare la fiducia nelle istituzioni e costruire coesione sociale, a partire dalle comunità. E per raggiungere questi obiettivi abbiamo scelto di investire in risorse, competenze e strumenti necessari a realizzare progetti concreti e capaci anche di innovare. Anche così gettiamo le basi di una regione che vuole continuare a essere protagonista, inclusiva, più forte e coesa”.

– foto IPA Agency –

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