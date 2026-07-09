60enne disperso con canoa in mare, ricerche in corso a Gela

IPA21740515 - nella foto un gommone della Guardia Costiera

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta le ricerche del sessantenne gelese disperso in mare dalla giornata di ieri. L’uomo si sarebbe allontanato nel primo pomeriggio a bordo di una canoa senza fare più rientro, facendo scattare l’allarme dei familiari.

Le operazioni, coordinate dalla Capitaneria di porto, sono riprese all’alba con l’impiego di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e mezzi aerei. In azione un elicottero AW139 della Guardia Costiera, un velivolo dei Vigili del Fuoco e un elicottero dei Carabinieri, mentre le squadre a terra continuano a perlustrare il litorale. Al momento le ricerche non hanno dato esito.

Il dispositivo di soccorso proseguirà senza interruzioni, nella speranza di rintracciare il disperso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE