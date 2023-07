PONTREMOLI (ITALPRESS) – Proclamato a Pontremoli (Ms) il vincitore del 60° Premio Bancarella Sport. Ha “saltato” a 140 voti l’Atleta del centenario, Sara Simeoni, che con il libro “Una vita in alto”, scritto con Marco Franzelli ed edito da Rai Libri, ha distanziato di quindici lunghezze “Un gioco da ragazzi” di Bruno Conti e Giammarco Menga, edito da Rizzoli. Il campione del mondo dell’82, acclamatissimo dai presenti in piazza, per questa volta ha dovuto lasciare il passo all'”eterna ragazza” di Rivoli Veronese. Molto vicino “Una squadra” del regista e scrittore Domenico Procacci, Fandango Libri che con 122 voti si è posizionato terzo raccontando la storia dei moschettieri della Davis ’76. Il dossier socio-politico sullo sport più seguito d’Italia, “Le nuove guerre del calcio” di Marco Bellinazzo, edito da Feltrinelli, ha ricevuto 108 preferenze. Il quinto posto della classifica è andato a “Giuliano Giuliani, più solo di un portiere”, 66thand2nd editore. Sono stati 105 i voti per la toccante storia scritta da Paolo Tomaselli, su uno dei cosiddetti personaggi “dimenticati” che in realtà per il palmares è tra i più vincenti della storia del Napoli. Infine, se si volesse ironizzare sull’unico pilota neozelandese che abbia guidato una “Rossa di Maranello”, senza mai vincere un GP si potrebbe dire che ancora una volta Chris Amon, nel libro di Emiliano Tozzi ed edito da Minerva, protagonista di se stesso, con il sottotitolo la sfortuna non esiste, si è fermato alla curva “Lesmo” ma questa volta di Pontremoli con 75 voti. La manifestazione, condotta da Paolo Liguori, ha avuto inizio con i saluti alle autorità e agli ospiti presenti, da parte del sindaco di Pontremoli, Jacopo Maria Ferri. Il presidente della Fondazione Città del Libro, Ignazio Landi, ha voluto citare con grande affetto le ragazze dell’Istituto Penale Minorile di Pontremoli, che avevano preparato per i finalisti dei segnalibri creati nelle ore di laboratorio. Sono stati poi chiamati sul palco Paolo Francia, presidente della Commissione di scelta, Giovanni Bruno, fresco vincitore del Premio Bruno Raschi, riconoscimento assegnato ogni anno ad un giornalista che nella sua carriera “abbia innovato e riletto il modo di fare cronaca sportiva”, Massimo Calandri, vincitore del 2° Premio Panathlon ed autore del libro “Non puoi fidarti di gente così. Storia della squadra di Rugby che sfidò l’Apartheid” edito da Mondadori, e l’ospite d’onore Dario Ricci, coautore con Alberto Cova di “Con la testa e con il cuore”, Sperling&Kupfer.

