37enne tenta di strangolare la compagna a Torino, lei si rifugia dai vicini insieme alla figlia. L’uomo si è poi suicidato

TORINO (ITALPRESS) – Avrebbe aggredito la compagna, tentando di strangolarla, e poi si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano di un appartamento a Torino. La donna è riuscita a sottrarsi all’aggressione rifugiandosi dai vicini insieme alla figlia. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe scaturito da una lite per futili motivi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

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