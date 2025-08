36 anni fa l’omicidio dell’agente Agostino, Colianni “Bisogna proseguire alla ricerca della verità”

PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra presenza qui, oggi, non vuole essere solo in ricordo ma anche di testimonianza, affinché si possa proseguire nella dignitosa ricerca della giustizia e della verità per tutte le vittime della mafia e i loro familiari”. Lo dice l’assessore regionale dell’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni che, su delega del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha partecipato questa mattina a Carini, in provincia di Palermo, alla cerimonia per il 36esimo anniversario dell’omicidio dell’agente scelto della polizia di Stato Antonino Agostino e della moglie incinta Ida Castelluccio, organizzato dalla questura di Palermo presso la stele commemorativa sul lungomare Cristoforo Colombo.

“È doveroso ricordare in modo concreto quest’uomo coraggioso che, assieme alla moglie – prosegue Colianni -, ha perso la vita per assicurare alla comunità l’affermazione dei diritti e il rispetto delle regole. Una ferita ancora aperta, visto che non sono mai stati individuati gli assassini. Un altro importante tributo va alla memoria del padre dell’agente, Vincenzo Agostino, che ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità, costruendo con coraggio un percorso di memoria e impegno civile”. Alla commemorazione la Regione Siciliana era presente con un gonfalone.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

(ITALPRESS).