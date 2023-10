35 anni Italpress, Meloni “Punto di riferimento dell’informazione”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sono molto contenta di fare i miei personali auguri di buon compleanno all'agenzia di stampa Italpress che quest'anno taglia il traguardo dei 35 anni dalla sua fondazione, ed è riconosciuta come una delle principali agenzie di stampa a livello nazionale nell'informazione generalista". Lo afferma - in un videomessaggio all'agenzia di stampa Italpress - il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione dei 35 anni dell'Italpress. L'agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino ha festeggiato la ricorrenza a New York con il talk "Informazione globale e made in Italy Quando l'eccellenza non ha frontiere" tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo. "Ringrazio e saluto il fondatore e direttore responsabile dell'agenzia Gaspare Borsellino, il direttore editoriale Italo Cucci, tutta la redazione - continua il premier -. Oggi festeggiate questo anniversario a New York, lo fate parlando di informazione globale, made in Italy, eccellenze nazionali. talpress è certamente una di queste. Nei decenni l'agenzia ha saputo crescere, innovarsi, senza però mai dimenticare le sue origini, non solo dal punto di vista giornalistico, ma anche dal punto di vista territoriale. Perché, ci tengo a sottolinearlo, Italpress è nata nel Mezzogiorno, è nata in Sicilia, nella splendida Palermo. E proprio nel capoluogo siciliano ha ancora oggi la sua sede centrale. A Palermo l'agenzia è nata, è cresciuta, è diventata grande. Da Palermo ha esteso il suo raggio d'azione, si è affermata anche come punto di riferimento nell'informazione multimediale nazionale. Io ho sempre creduto che il legame tra il locale e il globale sia una delle chiavi per fare buona informazione nel nostro tempo, un tempo sempre più complesso e interconnesso. E chi come Italpress coltiva questo legame e sa che da quel legame può trarre un valore aggiunto è dal mio punto di vista destinato ad avere successo. E a trarre sempre maggiore riscontro, attenzione e seguito da parte di istituzioni, cittadini, famiglie e imprese". "Da presidente del Consiglio - conclude Giorgia Meloni -, ma ancora prima da giornalista e quindi da collega, l'augurio che vi faccio è molto semplice: non dimenticate mai chi siete e da dove venite, perché la vostre radici, la vostra identità, le vostre capacità sono la forza principale che avete, lo strumento migliore per tagliare nuovi traguardi. A partire dalla proiezione internazionale, alla quale so che tenete molto. Quindi tanti auguri e in bocca al lupo per le future sfide che affronterete". abr/mrv