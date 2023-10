35 anni Italpress, La Russa “Libera, tempestiva, accurata”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "È con piacere che invio il mio saluto in apertura di questo importante appuntamento promosso da Italpress in occasione del suo 35esimo anniversario. Saluto il direttore Gaspare Borsellino, i tanti illustri ospiti, tutti i giornalisti e i collaboratori di Italpress, a cui rivolgo il mio sincero apprezzamento per la passione e la professionalità che contraddistingue da sempre il loro prezioso lavoro al servizio dei cittadini e delle istituzioni". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un videomessaggio in occasione del talk "Informazione globale e made in Italy - Quando l'eccellenza non ha frontiere" tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell'agenzia di stampa Italpress. "In un'epoca in cui la comunicazione globale ha un impatto determinante su ogni dinamica sociale, economica e persino politica, Italpress - afferma La Russa - si è distinta per la sua capacità di offrire una informazione libera, tempestiva e accurata. L'autorevolezza acquisita negli anni vi ha reso un punto di riferimento di indiscussa qualità e affidabilità. Lo dico sinceramente convinto. Un'agenzia di stampa come la vostra, moderna, dinamica, affermata anche in ambito internazionale, è un autentico orgoglio nazionale oltreché, lasciatemelo dire, anche un po' siciliano. In tale cornice, sono certo che questo momento di confronto e approfondimento potrà senz'altro tradursi in una significativa occasione per riflettere su come il ruolo dell'informazione e della comunicazione sia essenziale per fare la differenza e valorizzare al meglio le tantissime eccellenze del Made in Italy e le loro potenzialità. Ai giornalisti, ai professionisti del mondo dell'informazione desidero in conclusione rivolgere il mio saluto più convinto. A tutti voi buon lavoro, grazie", conclude La Russa. abr/mrv