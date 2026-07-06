ROMA (ITALPRESS) – In vista del semestre aperto 2026 per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, MOOD – la rete nazionale del Progetto di Orientamento e Tutorato di Medicina e Odontoiatria che riunisce 44 atenei coordinati dall’Università Sapienza di Roma – rinnova e amplia la collaborazione con thefaculty, la piattaforma digitale EdTech sviluppata dall’azienda italiana SmartCreative per supportare gratuitamente gli studenti nei percorsi di orientamento e preparazione universitaria.

Dopo aver accompagnato oltre 55mila studenti nel 2025, primo anno della riforma, la partnership evolve in un progetto di innovazione educativa basato su thefaculty AI, la piattaforma che integra l’intelligenza artificiale per personalizzare l’apprendimento e potenziare l’esperienza didattica.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui l’AI è già una realtà diffusa tra gli universitari italiani. Secondo uno studio riferito all’anno accademico 2024-2025, l’83% degli studenti ha utilizzato strumenti di AI generativa almeno una volta e quasi uno su due (49%) li usa regolarmente. Tuttavia, il 55% ritiene che il proprio ateneo sia ancora in ritardo nella gestione del fenomeno, evidenziando la necessità di integrare queste tecnologie all’interno di percorsi formativi strutturati.

Nell’ambito della collaborazione con MOOD, thefaculty AI supporta la preparazione al semestre aperto attraverso un percorso di apprendimento personalizzato, sviluppato a partire dall’esperienza maturata dalla piattaforma con oltre 300mila studenti registrati. Grazie all’intelligenza artificiale, il percorso di studio si adatta al livello di preparazione e alle aree da consolidare di ciascuno studente. In modo completamente gratuito, ogni studente accede a un percorso che inizia con un test diagnostico per valutare il livello di preparazione e definire gli obiettivi, da cui viene generato un piano di studio su misura, aggiornato e riorganizzato automaticamente in base al proprio livello di preparazione. Attraverso una dashboard dedicata, è possibile monitorare il proprio percorso, visualizzare gli argomenti suggeriti e seguire l’evoluzione del percorso.

Grazie a un AI Coach disponibile 24 ore su 24, la piattaforma supporta lo studio aiutando a individuare gli argomenti più critici, definire quelli prioritari e pianificare i ripassi tramite algoritmi di ripetizione spaziata. I contenuti di biologia, chimica e fisica, realizzati dai docenti della rete MOOD lo scorso anno e aggiornati quest’anno secondo i programmi del semestre aperto, sono proposti attraverso differenti modalità di fruizione – tra cui mappe mentali, schemi, flashcard e lezioni interattive – e affiancati da quiz adattivi, simulazioni e feedback immediati sulle aree da rafforzare. Tutti i materiali didattici e i quesiti sono validati sulla base dei syllabus ministeriali e disponibili gratuitamente tramite l’app thefaculty. Parallelamente, docenti e atenei possono accedere a strumenti di monitoraggio aggregato che consentono di osservare i principali trend di apprendimento e individuare tempestivamente eventuali aree di difficoltà.

“Oggi non basta più mettere a disposizione quiz e simulazioni. Per preparare davvero gli studenti alle nuove modalità di selezione è necessario un approccio più completo, evoluto, capace di adattarsi alle esigenze, al livello di partenza e agli obiettivi di ciascuno. La sfida non è soltanto valutare le competenze, ma accompagnare ogni studente lungo un percorso di preparazione sempre più efficace e realmente costruito su misura – sottolinea Christian Drammis, CEO e fondatore di thefaculty -. Dopo aver accompagnato oltre 55mila studenti nel primo anno del semestre aperto, facciamo un passo ulteriore insieme agli atenei italiani: utilizzare l’AI non come scorciatoia, ma come strumento per rendere orientamento e apprendimento più accessibili e contribuire, al tempo stesso, all’evoluzione digitale delle università”.

Sulla mission della partnership interviene anche la professoressa Bellini, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara e componente del gruppo di lavoro MOOD: “Il progetto nazionale di orientamento e tutorato, promosso dalle Conferenze dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Odontoiatria e sviluppato da thefaculty per gli studenti che si iscrivono al semestre aperto, nasce da un principio semplice: equità non significa uniformità – afferma -. Attraverso un metodo di apprendimento personalizzato, con contenuti brevi, mirati e interattivi, il progetto aiuta a colmare le differenze legate ai percorsi scolastici di provenienza, preservando la motivazione che ha portato gli studenti a scegliere Medicina, Odontoiatria o Veterinaria. Il suo valore non è far partire qualcuno con un vantaggio, ma mettere tutti nelle condizioni di arrivare preparati, indipendentemente dal punto di partenza”.

Oltre a questo nuovo strumento di studio e ripasso, nell’ambito del progetto MOOD gli studenti hanno a disposizione gratuitamente anche una raccolta di video testimonianze autentiche, che raccontano il vissuto di studenti, docenti e ricercatori, per ispirare, motivare e orientare, oltre a migliaia di esercizi e

simulazioni d’esame facilmente accessibili sull’app thefaculty.

– news in collaborazione con thefaculty –

– foto ufficio stampa thefaculty –

(ITALPRESS).