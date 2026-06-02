2 giugno, democrazia e spazio: la ricerca come una infrastruttura di pace

di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – Il 2 giugno non è soltanto una ricorrenza civile. È il giorno in cui l’Italia rilegge la propria scelta fondativa: la Repubblica, il voto libero, la partecipazione delle donne, la Costituzione come patto fra cittadini e istituzioni. Nel messaggio inviato ai Prefetti, il Presidente Sergio Mattarella ha ricordato quel patto “fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà”.

È da qui che conviene partire anche quando si parla di spazio: non da un altrove lontano, ma da un bene comune che misura la qualità delle nostre istituzioni sulla Terra. Lo spazio, infatti, è sempre meno una frontiera romantica e sempre più una infrastruttura invisibile della vita democratica. Satelliti e dati sostengono comunicazioni, navigazione, previsioni meteo, protezione civile, monitoraggio ambientale, agricoltura, tutela del patrimonio culturale e sicurezza delle reti. Quando funzionano, non li vediamo; quando si interrompono, comprendiamo quanto siano essenziali per servizi pubblici, diritti, continuità economica e capacità dello Stato di proteggere i cittadini.

Per questo il Piano strategico nazionale per lo spazio allegato al Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale 2026 offre un punto di partenza importante. Il documento afferma che lo spazio è ormai una dimensione essenziale della sovranità, della sicurezza e della competitività del Paese; riconosce la crescita della Space Economy e, allo stesso tempo, il rischio che l’orbita diventi un dominio conteso. La risposta non può essere la chiusura nazionale: deve essere una sovranità cooperativa, capace di difendere infrastrutture critiche e, insieme, di costruire regole condivise. Qui lo spazio entra nei processi di pace. La cooperazione spaziale ha una storia fondata sull’idea che l’esplorazione e l’uso dello spazio debbano essere svolti nell’interesse di tutti i Paesi e in conformità al diritto internazionale. Non è retorica: è una grammatica di fiducia.

Osservazione della Terra, early warning, tracciamento dei disastri naturali, connettività nelle emergenze e dati verificabili possono ridurre opacità, aiutare mediazioni, documentare crisi umanitarie e sostenere ricostruzione e sviluppo. La pace ha bisogno anche di strumenti oggettivi per vedere, misurare, prevenire. Democrazia significa anche accesso alla conoscenza. Le immagini satellitari, quando sono governate con criteri trasparenti e nel rispetto dei diritti, possono rafforzare decisioni pubbliche basate su evidenze. I dati spaziali sono un presidio democratico: rendono più difficile ignorare i fatti e più urgente rendere conto delle scelte.

Il DSPSN insiste giustamente sulla ricerca scientifica e industrial e sulla collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese. È un passaggio cruciale: senza ricerca non c’è autonomia, senza competenze non c’è sicurezza, senza trasferimento tecnologico non c’è crescita inclusiva.

La ricerca è la parte meno spettacolare e più decisiva della politica spaziale, perché trasforma l’innovazione in capacità nazionale e in servizi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In questa prospettiva, il CIRA , Centro Italiano Ricerche Aerospaziale rappresenta l’esempio concreto di una ricerca che unisce prova sperimentale, competenze pubbliche e trasferimento industriale. Nei laboratori e nei programmi aerospaziali la pace passa anche da qui: dalla capacità di produrre conoscenza verificabile, condivisa, non improvvisata, capace di sostenere decisioni pubbliche e innovazione responsabile. Lo stesso vale per ASI ed ESA. L’ASI, in Italia, è il punto di raccordo attraverso cui politica spaziale, comunità scientifica e industria possono trasformare le priorità nazionali in missioni e servizi.

L’ESA, in Europa, è la cornice cooperativa che consente agli Stati di fare insieme ciò che da soli sarebbe più fragile: esplorare, proteggere, innovare, mantenendo lo spazio dentro una logica di collaborazione internazionale.

La sostenibilità è il banco di prova. Le orbite basse sono congestionate, i detriti spaziali minacciano satelliti civili e infrastrutture critiche, la competizione geopolitica aumenta i rischi di incidenti e incomprensioni. Parlare di pace nello spazio vuol dire anche prevenire collisioni, definire standard, condividere informazioni, investire in Space Situational Awareness, gestione del traffico spaziale, de-orbiting e riuso in orbita. La sostenibilità “by design” non è un vincolo burocratico: è la condizione per garantire l’accesso allo spazio alle prossime generazioni.

Il 2 giugno ci ricorda che la democrazia vive se le istituzioni sanno unire libertà, responsabilità e futuro. Lo spazio può diventare un moltiplicatore di pace se è governato come infrastruttura civile, scientifica e cooperativa; può diventare un fattore di instabilità se è lasciato alla sola logica della forza o della rendita.

La scelta italiana dovrebbe essere chiara: investire nei centri di ricerca, rafforzare ASI e la filiera nazionale, lavorare con ESA e con le Nazioni Unite, fare della diplomazia spaziale una diplomazia della conoscenza. In fondo, la Repubblica si celebra anche così: costruendo strumenti comuni per abitare meglio la Terra guardandola dallo spazio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).