Redwire consegna all’ESA il braccio robotico per Argonaut

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – L’Europa continua a rafforzare le proprie infrastrutture lunari con nuove capacità robotiche destinate al programma Argonaut, mentre l’European Space Agency ha aperto una call da 68 milioni di euro per sistemi operativi da integrare nella futura missione cargo lunare europea. Nel frattempo, Redwire ha consegnato all’ESA un prototipo di braccio robotico destinato alle attività di sviluppo tecnologico legate al lander Argonaut, uno dei programmi più strategici dell’Europa per l’accesso autonomo alla superficie lunare. Il programma Argonaut sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle future architetture lunari europee.

L’iniziativa punta infatti a sviluppare capacità cargo indipendenti per il trasporto di rifornimenti, strumenti scientifici e infrastrutture operative verso la Luna, in una fase in cui governi e agenzie spaziali stanno accelerando programmi destinati alla presenza permanente nello spazio cislunare. Le capacità robotiche rappresentano una delle componenti più importanti di questa nuova generazione di infrastrutture lunari. Sistemi autonomi e bracci robotici saranno infatti essenziali per movimentazione dei carichi, supporto alle operazioni di superficie e gestione delle attività logistiche nelle future missioni cargo e habitat lunari. La nuova call europea mostra anche quanto la competizione industriale attorno alle infrastrutture lunari stia entrando in una fase sempre più concreta.

Negli ultimi anni, programmi lunari americani, europei e asiatici stanno aumentando rapidamente investimenti in sistemi di trasporto, robotics, lander e tecnologie operative destinate alle future economie spaziali cislunari. Anche l’Europa sta cercando di consolidare una propria filiera industriale lunare. Per l’ESA, Argonaut rappresenta infatti non soltanto un programma tecnologico, ma anche una piattaforma strategica per rafforzare autonomia operativa, supply chain spaziali e capacità industriali europee nel settore delle infrastrutture lunari. Nel frattempo, il mercato delle tecnologie robotiche spaziali continua ad assumere un peso crescente. La gestione automatizzata delle operazioni orbitali e lunari viene considerata sempre più centrale in uno scenario dove continuità operativa, logistica autonoma e sostenibilità delle missioni saranno elementi chiave delle future architetture spaziali.

Con l’avanzamento del programma Argonaut, la Luna appare sempre più come un ambiente operativo permanente verso cui governi e industria stanno iniziando a costruire infrastrutture logistiche e industriali continuative.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).