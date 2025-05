1,5 milioni per le servitù militari in Sardegna, la Regione ripartisce i fondi statali

CAGLIARI (ITALPRESS) – Oltre 1,5 milioni di euro per i diversi Comuni su cui vertono le servitù militari in Sardegna. La Giunta Todde ha deciso ieri, durante l’ultima riunione dell’esecutivo, la ripartizione dei fondi statali. Si tratta del 56,02% dell’intero stanziamento annuale corrisposto alle Regioni dallo Stato per le servitù militari, che per l’esercizio 2024 corrisponde per la precisione a 1.523.508,16 euro.

I Comuni destinatari del contributo ricadono in quattro macroaree, individuate attraverso una deliberazione della Regione risalente al 2007: La Maddalena, Poligono di Capo Frasca – Aeroporto di Decimomannu, Poligono di Salto di Quirra-Capo San Lorenzo e Poligono di Capo Teulada. A ognuna delle macroaree è stata assegnata una quota dello stanziamento, sulla base del grado di incidenza dei vincoli. Nello specifico, La Maddalena riceverà il 16% (pari a 243.761,31euro), il 25% andrà all’area del poligono di Capo Frasca-Aeroporto di Decimomannu (380.877,04 euro), il 40% a quella del poligono di Salto di Quirra-Capo San Lorenzo, (609.403,26 euro), mentre il restante 19%, ossia 289.466,55 euro, sarà corrisposto all’area del poligono di Capo Teulada.

All’interno delle macroaree, a parte La Maddalena, ricadono più comuni, dunque si è proceduto ad un’ulteriore ripartizione. Il criterio è sempre in relazione alla quota di territorio asservito e all’incidenza delle attività militari svolte, nonché sulla base della situazione socioeconomica, comprendendo tra i parametri anche l’andamento demografico.

A Capo Frasca – Aeroporto Decimomannu, i Comuni di Arbus e Villasor riceveranno il 40% ognuno (152.350,82 euro), a Decimomannu invece il 20% (76.175,40 euro). Per quanto riguarda Salto di Quirra – Capo San Lorenzo, il Comune di Villaputzu avrà il 40% (243.761,30 euro), Perdasdefogu il 25% (152.350,82 euro), Villagrande Strisaili il 20% (121.880,65 euro), Ulassai il 15% (91.410,49 euro). Infine, il contributo assegnato all’area di Capo Teulada sarà suddiviso tra il Comune di Teulada, a cui andrà l’84% (243.151,90 euro), e quello di Sant’Anna Arresi, che avrà il rimanente 16%, pari a 46.314,65 euro. Secondo quanto previsto dallo Stato, i Comuni beneficiari dovranno impiegare le risorse per la realizzazione di opere pubbliche e per i servizi sociali.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).