10 migranti soccorsi dalla ong Mediterranea al largo della Libia

PALERMO (ITALPRESS) – La ong Mediterranea Saving Humans ha soccorso nella notte dieci persone in pericolo di vita in acque internazionali al largo della Libia. I migranti “sono stati gettati in mare da un gommone che si è poi allontanato – spiega la ong che ha pubblicato anche un video sul proprio profilo social del salvataggio -. Recuperate in acqua, adesso sono in salvo assistite a bordo della nostra nave”.

