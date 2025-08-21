10 migranti soccorsi dalla ong Mediterranea al largo della Libia

PALERMO (ITALPRESS) – La ong Mediterranea Saving Humans ha soccorso nella notte dieci persone in pericolo di vita in acque internazionali al largo della Libia. I migranti “sono stati gettati in mare da un gommone che si è poi allontanato – spiega la ong che ha pubblicato anche un video sul proprio profilo social del salvataggio -. Recuperate in acqua, adesso sono in salvo assistite a bordo della nostra nave”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
