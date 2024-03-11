بلغت نسبة التصويت في الانتخابات بالبرتغال إلى 92.3%. وهذه هي نتائج الانتخابات السياسية في البلاد:

التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) 29.7%

الحزب الاشتراكي (يسار الوسط) 28.7%

تشيجا (يمين) 18.8%

المبادرة الليبرالية (الوسط) 4.3%

بلوكو دي إسكيردا (يسار) 4%

من جهته، أشاد ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطه الإيطالي، بالزعيم البرتغالي أندريه فينتورا لنجاح حزب تشيجا في الانتخابات.

وشدد سالفيني، في بيان للحزب، على أنها “نتيجة استثنائية، وحيدة أمام الجميع”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.