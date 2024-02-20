توفى أندرياس بريمه، الظهير الأيسر السابق لبايرن ومنتخب ألمانيا وإنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ بسبب توقف عضلة القلب، عن عمر ناهز 63 عاماً، حيث سجل هدف الفوز في المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم 1990 في روما، ونائب بطل بطولة العالم عام 1986 ونائب بطل أوروبا عام 1992.

ويعد بريمه أحد أقوى الأظهرة في جيله، بعد ظهوره لأول مرة في بارمبيك أولينهورست وساربروكن، كما لعب لمدة خمسة مواسم في كايزرسلاوترن واثنين في بايرن ميونيخ، وفاز ببطولة ألمانيا (1986-1987) وكأس السوبر الألماني (1987).

وانتقل بعد ذلك إلى إنتر، حيث شارك في 116 مباراة وسجل 11 هدفًا، وفاز بالدوري الإيطالي (1988-1989)، وكأس السوبر الإيطالي (1989) وكأس الاتحاد الأوروبي (1990-1991) في غضون أربع سنوات، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

ويذكر أن بريمه بعد العودة إلى كايزرسلاوترن بعد فترة قضاها في ريال سرقسطة، ارتدى قميص النادي الألماني لمدة خمسة مواسم أخرى، وفاز بكأس ألمانيا (1995-1996)، وبطولة دوري الدرجة الثانية (1996-1997)، وكلاعب مساعد نسخة أخرى من الدوري الألماني (1997-1998).

وكان بريمه ضمن المنتخب الوطني قبل وبعد إعادة توحيد ألمانيا، حيث شارك في 86 مباراة وسجل 8 أهداف. كما لعب مع المانشافت ثلاث بطولات أوروبية (فرنسا 1984، ألمانيا الغربية 1988 والسويد 1992)، وكان ضمن التشكيلة المثالية لنسختي 1984 و1992، والعديد من بطولات العالم (المكسيك 1986، إيطاليا 1990 والولايات المتحدة 1994).

كما شارك في دورة ألعاب لوس أنجلوس عام 1984 مع المنتخب الأولمبي. وبعد تقاعده، بدأ حياته المهنية كمدرب، حيث أدار كايزرسلاوترن وأونترهاخينج وكمساعد لجيوفاني تراباتوني في شتوتجارت.