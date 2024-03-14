تحدث وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، على هامش عرض عملين يهدفان إلى منع العنف ضد المرأة، قائلاً إنه يوم تاريخي لأنه لأول مرة قمنا بدمج بناء جميع التشريعات القائمة بشأن موضوع العنف الجنسي مع كتيب نعتقد أنه فعال للغاية والذي سيتم توزيعه في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: في رأينا، الوقاية أمر أساسي، الفعالية القمعية للعقوبة متأصلة في سلطة الدولة، ولكن لا يمكننا أن نتوهم أن العقوبة، مهما كانت خطورتها، يمكن أن تشكل رادعاً فعالاً.

وأضاف أنه في مثل هذه الجرائم التي تقوم على نقص التعليم وقلة الاحترام، ما يهم هو الوقاية وبالتالي زيادة المعلومات التثقيف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.