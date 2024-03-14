نورديو: الوقاية أمر أساسي في مسألة العنف الجنسي

Napoli - Play for the future presented in Naples the first results of the Milan Foundation project with AC Milan vice-president Franco Baresi and the Italian Minister of Justice of the Meloni government Carlo Nordio, the project involves young people put on probation in penal circuits aimed at their social reintegration through sports education. (Napoli - 2023-11-21, Antonio Balasco / LiveMedia) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

تحدث وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، على هامش عرض عملين يهدفان إلى منع العنف ضد المرأة، قائلاً إنه يوم تاريخي لأنه لأول مرة قمنا بدمج بناء جميع التشريعات القائمة بشأن موضوع العنف الجنسي مع كتيب نعتقد أنه فعال للغاية والذي سيتم توزيعه في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: في رأينا، الوقاية أمر أساسي، الفعالية القمعية للعقوبة متأصلة في سلطة الدولة، ولكن لا يمكننا أن نتوهم أن العقوبة، مهما كانت خطورتها، يمكن أن تشكل رادعاً فعالاً.

وأضاف أنه في مثل هذه الجرائم التي تقوم على نقص التعليم وقلة الاحترام، ما يهم هو الوقاية وبالتالي زيادة المعلومات التثقيف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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