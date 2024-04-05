قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، اليوم، إن القضاء لم يعد يتمتع بثقة غالبية المواطنين.

واعتبر نورديو أنه من الخطير جدًا أن يحتج القضاة على الاختبار الذي اقترحته علينا أيضًا لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي أصبح الآن إلزاميًا لأي شخص، عام أو خاص، يشغل مناصب مهمة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبر الوزير عن الأمل في أن يقرأ القضاة المرسوم بعناية، معبراً عن خشيته أنهم حتى الآن جادلوا على أساس الإشاعات، وأنهم إذا ردوا بضربة، كما تهدد الرابطة الوطنية للقضاة، فلن يفهمهم الإيطاليون.

وأضاف نورديو: سيؤدي ذلك إلى إحياء الخلافات القديمة، التي لا أساس لها من الصحة جزئيًا، والتي تقول إن القضاة يتقاضون أجورًا كبيرة، ويعملون قليلاً. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون الدستوري بين شهري أبريل ومايو.