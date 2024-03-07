أكد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي نينو ميناردو، اليوم، أن الوضع في البحر الأبيض المتوسط ​​يفرض خط عمل جديد على أوروبا لأن إدارة الأزمات في هذا المسرح ستصبح على نحو متزايد مهمة أوروبية.

وأضاف ميناردو أنه في هذا السيناريو لا يمكن لتطوير دفاع أوروبي ملموس أن يتجاهل العديد من النقاط الثابتة بما في ذلك الاهتمام المستمر بالجناح الجنوبي لحلف الناتو مما يجعل التزامنا بتعزيز قواتنا البحرية أولوية، مع إمدادها بتقنيات متقدمة وتقنيات تنافسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.