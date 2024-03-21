تحدث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، في فعاليات منظمة “سيف ذا تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) في أوستيا.

وقال ماتاريلا: أرسلتم رسالة توضح واجب مجتمعنا تجاه الأطفال والمراهقين والشباب، و الحق في الحصول على الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وأن يكونوا أبطالًا.

وأكد ماتاريلا أن هذا يعبر عن روح منظمة إنقاذ الأطفال التي سعت خلال 105 سنوات إلى تحقيق هذا الهدف، مع إتاحة الظروف للشباب للتعبير عن أنفسهم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. وأضاف أن هذه هي القوة الدافعة التي تحرك العالم نحو مستقبل غير مدمر ذاتيا.