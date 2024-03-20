أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، أن التضامن يبني المستقبل، والأنانية هي التي تخلق الصحراء، والوحدة هي التي تخلق التعاسة والفقر المادي وغير المادي وأن التضامن هو ما يربط المجتمع ويجعله ينمو.

وقال ماتاريلا، خلال حفل منح أوسمة OMRI للمواطنين المتميزين بأعمال بطولية والتزام مدني: كل هذا ثمين لأن هذه السلوكيات تفتح مستقبل بلادنا بطريقة مريحة.

وأضاف الرئيس: هذه ليست سلوكيات صغيرة لا تؤثر على الاختيارات الكبيرة التي تصنع التاريخ، بل على العكس من ذلك، هذه السلوكيات تزرع مشاعر ومعتقدات وطرق تفكير تغير العالم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.