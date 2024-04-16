كروسيتو: لولا المساعدة لما تمكنت إسرائيل من صد الهجوم الإيراني

Roma - Guido Crosetto durante la Manifestazione di Fratelli d’Italia ‘L’Italia Vincente’ - 1 anno di risultati (Roma - 2023-10-22, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه ربما تكون إسرائيل الدولة التي تتمتع بأكبر قدرة دفاعية في العالم، لكن هذه المرة مع الهجوم الإيراني، لولا مساعدة الأمريكيين والإنجليز والفرنسيين لم تكن لتفعل ذلك بمفردها لأن الهجوم الإيراني كان عنيفا.

وأضاف كروسيتو، في تصريحات له: نخشى الحرب منذ عامين، لأنها أصبحت منذ ذلك الحين جزءاً من مفرداتنا مرة أخرى: كان هناك جبهة حرب جديدة على وشك أن تنفتح، لم نكن بحاجة إليها، لكننا كنا نتوقعها في الأيام السابقة.

وأشار كروسيتو إلى موقف الولايات المتحدة الواضح في هذا الشأن و رغبتها في عدم الدخول في الصراع، مع البقاء إلى جانب إسرائيل، مضيفاً: طلبت جميع دول مجموعة السبع من إسرائيل التوقف وعدم الرد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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