قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه ربما تكون إسرائيل الدولة التي تتمتع بأكبر قدرة دفاعية في العالم، لكن هذه المرة مع الهجوم الإيراني، لولا مساعدة الأمريكيين والإنجليز والفرنسيين لم تكن لتفعل ذلك بمفردها لأن الهجوم الإيراني كان عنيفا.

وأضاف كروسيتو، في تصريحات له: نخشى الحرب منذ عامين، لأنها أصبحت منذ ذلك الحين جزءاً من مفرداتنا مرة أخرى: كان هناك جبهة حرب جديدة على وشك أن تنفتح، لم نكن بحاجة إليها، لكننا كنا نتوقعها في الأيام السابقة.

وأشار كروسيتو إلى موقف الولايات المتحدة الواضح في هذا الشأن و رغبتها في عدم الدخول في الصراع، مع البقاء إلى جانب إسرائيل، مضيفاً: طلبت جميع دول مجموعة السبع من إسرائيل التوقف وعدم الرد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.