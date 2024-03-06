قالت إيلي شلاين، سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إن “أسبيدس” هي مهمة أوروبية موحدة ترتكز على قرار للأمم المتحدة وهي مهمة دفاعية تهدف إلى حماية حرية الملاحة.

وأضافت شلاين: وفي تعديلاتنا طلبنا من الحكومة بذل جهد دبلوماسي أقوى بكثير من أجل وقف فوري لإطلاق النار. لا يمكننا أن نستمر في مشاهدة هذه المذبحة بحق المدنيين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت: نجحنا في إقناع المجلس بالتصويت على قرارنا بشأن وقف إطلاق النار بكل أصوات المعارضة. ويبدو أن الحكومة بدأت أخيراً في تغيير موقفها بشأن هذا الأمر، لكن الوقت تأخر.

وقالت شلاين: نقول منذ أكتوبر إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار. ويجب على المجتمع الدولي أن يوقف بنيامين نتنياهو وخططه لمهاجمة رفح.