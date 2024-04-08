عبر رئيس منطقة صقلية، ريناتو سكيفاني، اليوم، عن الثقة الكبيرة في الشركات التي تعمل على الاستثمار في البنية التحتية، قائلاً إن المنطقة ستكون حارسًا كبيرا.

وأضاف سكيفاني، في مؤتمر صحفي: سنضمن الالتزام بالمواعيد النهائية التي ستكون محددة في خطة التعافي و الصمود، وبالتالي لن يكون من السهل الانتقاص منها.

وأشار إلى أن العمل جازي لتنفيذ أعمال بقيمة 11.5 مليار يورو في صقلية، مضيفاً: لا أتذكر مثل هذه التدخلات الضخمة من قبل الحكومة الوطنية. نحن نشهد ربيعًا سيسمح لنا بالوصول إلى صيف وسائل النقل المحسن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.