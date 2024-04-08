سكيفاني: نشهد ربيعًا من الاستثمارات في صقلية

عبر رئيس منطقة صقلية، ريناتو سكيفاني، اليوم، عن الثقة الكبيرة في الشركات التي تعمل على الاستثمار في البنية التحتية، قائلاً إن المنطقة ستكون حارسًا كبيرا.

وأضاف سكيفاني، في مؤتمر صحفي: سنضمن الالتزام بالمواعيد النهائية التي ستكون محددة في خطة التعافي و الصمود، وبالتالي لن يكون من السهل الانتقاص منها.

وأشار إلى أن العمل جازي لتنفيذ أعمال بقيمة 11.5 مليار يورو في صقلية، مضيفاً: لا أتذكر مثل هذه التدخلات الضخمة من قبل الحكومة الوطنية. نحن نشهد ربيعًا سيسمح لنا بالوصول إلى صيف وسائل النقل المحسن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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