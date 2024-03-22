ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الذي وقع بعد ظهر اليوم في قاعة الحفلات الموسيقية Crocus City Hall في موسكو إلى 40 قتيلاً و100 جريح على الأقل. جاء ذلك من قبل جهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسي. ووفقا للأجهزة السرية، فإن المهاجمين الذين بقوا في المبنى قد يكون لديهم رهائن. وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية باعتبارها هجوما إرهابيا. ويستعد رجال الأمن حاليا لاقتحام المبنى. وأفاد بعض شهود العيان أن المهاجمين الذين كانوا يفرون كانوا عدة وأنهم أطلقوا النار من أسلحة رشاشة. كما وقعت انفجارات في المبنى حيث اشتعلت النيران.

“إذا ثبت أنهم إرهابيون تابعون لنظام كييف، فمن المستحيل معاملتهم ومع ملهميهم الأيديولوجيين بشكل مختلف. يجب العثور عليهم جميعًا وتدميرهم بلا رحمة مثل الإرهابيين. بما في ذلك مسؤولي الدولة الذين ارتكبوا مثل هذه الفظائع. الموت للموت.”

هكذا قال دميتري ميدفيديف رئيس مجلس الأمن الروسي على قناته على التلغرام.

“من المؤكد أن أوكرانيا ليس لها علاقة بإطلاق النار والانفجارات في كروكوس. انها تجعل على الاطلاق لا معنى له. بادئ ذي بدء، تقاتل أوكرانيا مع الجيش الروسي منذ أكثر من عامين. كل شيء في هذه الحرب لن يتقرر إلا في ساحة المعركة. وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موقع X، أن الهجمات الإرهابية لا تحل أي مشاكل.

تحدث وزير الخارجية أنطونيو تاجاني عما حدث في موسكو. “ليس لدينا أي تقارير عن الإيطاليين، لقد تحدثت مع القائم بالأعمال لدينا في موسكو قبل لحظات قليلة وحتى وحدة الأزمات في وزارة الخارجية لم يكن لديها أي تقارير أو طلبات. تم إبلاغ الإيطاليين المسجلين في تطبيقنا. نحن نتابع الوضع ومن المؤكد أن الحكومة تدين أي عمل إرهابي. نحن قريبون من عائلات الضحايا. لقد أبلغت رئيسة الوزراء وأنا على اتصال بها”.

“ليس لدينا أخبار ومعلومات، لذلك كل شيء ممكن.

وأضاف: “لكن يبدو أنه هجوم إرهابي وهناك إدانة شديدة من إيطاليا، ونحن نتابع القصة لمعرفة ما إذا كان مواطنونا متورطين”.

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