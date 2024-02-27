باتت مرشحة يسار الوسط أليساندرا تودي الرئيسة الجديدة لمنطقة سردينيا الإيطالية، بعد فوزها في الانتخابات الإقليمية و حصولها على 45.4%، بينما توقف خصمها من يمين الوسط باولو ترزو عند 45%.

التصويت كان حاسما مع هزيمة يمين الوسط كائتلاف، لمعسكر كامبو لارجو. وبخصوص نتائج العاصمة، كانت هزيمة عمدة حزب إخوة إيطاليا واضحة، مع الحصول على 34.6% مقابل 53% لتودي، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وحول نتائج المرشحين الآخرين، فقد كانت خيبة الأمل كبيرة بالنسبة لريناتو سورو، الذي حصل على 8.6% واستقال من منصبه لعدم دخول المجلس الإقليمي لعدم وصوله إلى عتبة 10%. فيما حصلت لوتشيا كيسا بقائمتها سردينيا تتواجد من جديد على 1% من الأصوات.

وعلقت تودي على فوزها قائلة: أنا هنا لأقول إنني سعيدة وفخورة للغاية، وأعتقد أنه يمكن اليوم كتابة تاريخ جديد لسردينيا. أشكر فريقي، لقد كان عملاً رائعًا، أنا لست قائدًا للناس، ويسعدني جدًا أن أشكر الأشخاص الذين عملوا معي.

وأضافت تودي قائلة: يسعدني أن أكون إلى جانب كونتي وشلاين، لقد استثمر التحالف في هذه النتيجة.