تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن عودة كيكو فورتي إلى إيطاليا، وذلك بعد التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على تصريح النقل إلى إيطاليا.

وقال تاياني: كان لا بد من إجراء المفاوضات على جبهتين مع حكومة واشنطن وفلوريدا، وكانت هناك حاجة إلى تفويض مزدوج، وكان هناك انتعاش وكان علينا انتظار التوقيع.. “، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف تاياني: قبل عام بدا أن الأمر قد تم، ثم تباطأت العملية. وفي صمت، واصلنا العمل مع السفارة ورئيس الوزراء. سوف يستغرق الأمر بضعة أسابيع أخرى حتى تنتهي المواعيد النهائية البيروقراطية، لكن العقوبة في إيطاليا ستكون أمرًا مختلفًا تمامًا.

وأشار إلى أنه سيكون هناك التزام تجاه الولايات المتحدة، وسيظل محتجزًا، مضيفاً: كانت قضية مثيرة للجدل وغير واضحة بالنسبة لجريمة قتل أعلن دائمًا براءته منها.