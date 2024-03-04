وجة بابا الفاتيكان فرانسيس نداءً بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وذلك في ختام صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس بروما.

وقال البابا: كل يوم أحمل في قلبي، بألم، معاناة السكان في فلسطين وإسرائيل بسبب الأعمال العدائية المستمرة. إن آلاف القتلى والجرحى والنازحين والدمار الهائل يسبب الألم، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصغار والعزل الذين يرون مستقبلهم معرضًا للخطر.

وأضاف البابا: هل نعتقد حقاً أننا قادرون على بناء عالم أفضل بهذه الطريقة؟ هل نعتقد حقا أننا نستطيع تحقيق السلام؟ يكفي.. توقفوا.

ودعا البابا إلى مواصلة المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة و المنطقة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن، ويتمكن السكان المدنيون من الوصول الآمن إلى المساعدات الإنسانية الضرورية العاجلة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: يصادف يوم 5 مارس اليوم الدولي الثاني للتوعية بنزع السلاح وعدم الانتشار. كم من الموارد تهدر على الإنفاق العسكري الذي للأسف يستمر في الزيادة بسبب الوضع الحالي.