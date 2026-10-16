Zuppi “Inventare nuove politiche del lavoro per giovani e adulti”

ROMA (ITALPRESS) – “Finanziamento e innovazione delle normative. Alle regioni la coesione tra loro e l’attenzione ai meno fortunati per le offerte formative adeguate. E per quanto riguarda voi non limitarsi solo alla formazione professionale iniziale ma di andare a cercare i giovani che non studiano e che non lavorano e anche con gli adulti che non lavorano e che non cercano più il lavoro. Ci sono da inventare politiche attive del lavoro creando reti collegate da associazioni impegnate nel sociale”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, intervenendo oggi alla giornata conclusiva della 38esima edizione del Seminario Europa, in corso a Roma; incontro organizzato di CIOFS-FP ETS.

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