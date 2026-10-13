FIPE lancia Guéridon, un vodcast che racconta alla gen Z il lavoro nella ristorazione

ROMA (ITALPRESS) – Raggiungere la generazione Z sui canali di riferimento con un linguaggio diretto e attraverso storie d’eccellenza. Con questo obiettivo FIPE-Confcommercio lancia Guéridon, una produzione originale in formato audio-video pensata per raccontare l’evoluzione della ristorazione italiana, il valore della formazione e le reali opportunità di carriera che il comparto offre ai giovani. Con la regia di Marco Corso, la conduzione del vodcast è affidata ad Anna Prandoni, giornalista, scrittrice e direttrice di Gastronomika, e ad Andrea Fassi, mastro gelatiere alla guida della secolare Gelateria Fassi di Roma. A loro il compito di guidare le interviste ai protagonisti della ristorazione d’autore, esplorando vocazioni, percorsi d’impresa e le competenze necessarie per costruire il proprio futuro nel settore. La prima puntata vedrà ospite Massimo Raugi, restaurant manager del ristorante tre stelle Michelin Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara).

Il ciclo di sei incontri proseguirà con cadenza bisettimanale accogliendo figure di primo piano del panorama gastronomico e imprenditoriale: la chef Viviana Varese (executive chef del ristorante Passalacqua a Moltrasio, sul Lago di Como, e titolare del gruppo Viva a Milano), l’esperto di caffè e tre volte campione italiano baristi Francesco Sanapo (fondatore di Ditta Artigianale a Firenze), la food startupper e imprenditrice della pizza Ilaria Puddu (ideatrice di format come Giolina, Marghe e Crocca a Milano), lo chef Cesare Battisti (oste e patron del ristorante Ratanà a Milano) e l’imprenditore Antonio Civita (amministratore delegato di Panino Giusto a Milano). Il format nasce all’interno del percorso strategico della sesta edizione del Talent Day FIPE, la piattaforma della Federazione creata per promuovere l’orientamento professionale nel settore Horeca e rafforzare il dialogo tra imprese e nuove generazioni. In occasione del nuovo roadshow itinerante sul territorio, il vodcast seguirà le tappe del tour, trasformando le giornate di incontro con gli studenti e i giovani lavoratori in un racconto multimediale sempre accessibile.

– foto ufficio stampa FIPE –

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