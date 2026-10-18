PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’export totale del Made in Italy ha raggiunto i 643 miliardi, con il traguardo fissato a quota 700 miliardi a cui l’agroalimentare contribuisce in maniera determinante con i suoi 72 miliardi. Davanti alle complessità internazionali e alle barriere tariffarie, sappiamo che gli imprenditori compiono sacrifici importanti. Stiamo lavorando per rafforzare quegli strumenti operativi che aiutano le aziende a vendere meglio e a generare sempre più valore all’estero”. Così Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice, in occasione dell’inaugurazione del padiglione italiano al Sial di Parigi. “Essere qui con 700 imprese italiane su 8.000 espositori totali, di cui 218 accompagnate direttamente da ICE, è un segnale di enorme importanza – ha proseguito -. Il nostro obiettivo prioritario alla fiera è che le aziende riescano a fare business concreto. Un evento dà più risultati quando i buyer esteri, attentamente pre-selezionati, arrivano già preparati a incontrare prodotti come quelli dei nostri imprenditori. Vogliamo offrire quella serie di opportunità e relazioni a queste realtà, a partire dalle piccole e medie imprese, capaci di imprimere una svolta alla loro traiettoria commerciale e di internazionalizzazione nel mondo. Quest’anno – ha aggiunto Zoppas – abbiamo inoltre l’opportunità di aggiungere allo storytelling del nostro Made in Italy alimentare un elemento di straordinario prestigio: il riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, un traguardo fortemente voluto dal ministro Lollobrigida”. Sulla tenuta dell’agroalimentare e sulla concorrenza, Zoppas ha sottolineato come “la competizione, come quella naturale con i partner francesi, è uno stimolo vitale che porta entrambe le parti a migliorarsi. L’Italia primeggia grazie alla sua straordinaria capacità di ricerca, sviluppo e innovazione continua. Molte delle nostre categorie alimentari tradizionali, dai formaggi al cioccolato, dalle conserve alla pasta, stanno registrando crescite a doppia cifra in Francia. Ho piena fiducia negli imprenditori italiani: sanno sempre come evolversi per far apprezzare il vero Made in Italy ovunque”.

(ITALPRESS).

.Foto: ufficio stampa Agenzia ICE-

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