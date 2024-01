MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Giulio Zeppieri, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan al secondo turno degli Australian Open 2024, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne Park. Nella notte italiana ottimi risultati per i tennisti italiani. Nel tabellone maschile Zeppieri, 22enne di Latina e numero 133 Atp, si è imposto in quattro set sul serbo Dusan Lajovic (51) con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 7-6.

Nel tabellone femminile, invece, Elisabetta Cocciaretto (numero 66 Wta) ha eliminato la svizzera Lulu Sun, regolandola 6-1, 7-5.

Debutto con vittoria anche per Martina Trevisan (numero 59 Wta) che ha battuto la messicana Renata Zarazua, perdendo il primo set 4-6, ma vincendo i successivi due per 6-4, 6-2.

Niente da fare, invece, per Camila Giorgi (53) che si è arresa alla bielorussa Viktoria Azarenka, numero 22 del ranking e 18esima testa di serie, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Diventano 8, dunque, gli italiani al secondo turno: Zeppieri, Cocciaretto e Trevisan vanno ad aggiungersi a Musetti,

Cobolli, Arnaldi, Sinner e Paolini.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

