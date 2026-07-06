Tottenham, ufficiale l’acquisto di Tonali: “Molto felice di essere qui”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. A renderlo noto è lo stesso club inglese che specifica che il centrocampista italiano arriva dal Newcastle. “Sono molto felice di essere qui – ha detto Tonali -. Quando sono arrivato qui, mi sono sentito benissimo. Ho parlato con De Zerbi per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come per magia, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un’atmosfera fantastica, creata da tifosi fantastici. Non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Soddisfatto anche il direttore sportivo, Johan Lange: “Sandro è uno dei migliori centrocampisti d’Europa e siamo lieti di dargli il benvenuto nel club. Possiede una qualità tecnica eccezionale unita a una vera intelligenza calcistica, e ha il carattere per eccellere in un ambiente esigente e ad alta pressione. Sandro porta con sé una preziosa esperienza ai massimi livelli, sia a livello nazionale che nelle competizioni europee, e so che i nostri tifosi apprezzeranno la sua energia e il suo impegno in campo”.

“Sandro è un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club – ha detto De Zerbi -. Lo seguo da tempo, fin da quando è cresciuto nel settore giovanile della squadra della mia città, il Brescia, e sono felicissimo di lavorare con lui ora. Viste le sue qualità, Sandro ha suscitato molto interesse quest’estate. Tuttavia, è stato molto chiaro nel voler unirsi al Tottenham, e so che i nostri tifosi apprezzeranno ciò che porterà alla squadra”. “Benvenuto, Sandro”, conclude il comunicato.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).