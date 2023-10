ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna delle iniziative diplomatiche avviate per coinvolgere la Russia e’ riuscita, perché questo è contrario ai desideri” di Vladimir Putin. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento con la festa di Sky. “La Russia non è interessata alla via diplomatica – aggiunge – Ci sono stati colloqui del Vaticano, anche la Turchia ci ha provato ma il risultato è sempre lo stesso: nessuno è riuscito, non perché i leader non sono forti ma perché la fine della guerra è contraria ai desideri di Putin. Putin ha deciso di andare avanti, qualsiasi accordo sarà bloccato da Putin, basta guardare l’accordo sul grano”.

“Il Papa è stato invitato in Ucraina da me, sarei lieto se venisse”, aggiunge.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

