DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “E’ sempre necessaria la rete di protezione di Trump” per l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine dell’incontro a Davos con il capo della Casa Bianca. Zelensky ha ringraziato i partner europei per l’impegno verso delle garanzie di sicurezza all’Ucraina. “Quando è arrivato il momento di utilizzare” gli asset russi, ha aggiunto però Zelensky, “la decisione è stata bloccata”. L’Europa, secondo il presidente ucraino, è un continente “frammentato” mentre invece dovrebbe difendere la libertà nel mondo. “L’Europa deve essere unita e parlare con una sola voce per trovare soluzioni”, ha sottolineato Zelensky.

Si terrà, inoltre, domani e sabato negli Emirati Arabi Uniti, una riunione trilaterale a livello tecnico tra funzionari di Ucraina, Stati Uniti e Russia. Lo ha annunciato proprio Zelensky. “Sarà un incontro di due giorni negli Emirati”.

“Un incontro proficuo con il presidente Trump, produttivo e significativo”. Lo ha scritto su telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro con Trump a Davos. “Oggi abbiamo parlato anche di difesa aerea per l’Ucraina“, ha aggiunto Zelensky. “Ho ringraziato per il precedente pacchetto di missili per la difesa aerea, ne ho chiesto uno aggiuntivo”, ha ancora precisato il presidente ucraino.

