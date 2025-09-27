ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda gli attacchi della Russia contro i paesi europei: la Russia sta mettendo alla prova la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: “Se non riusciamo a proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l’Ucraina?”. Questo mira a ridurre gli aiuti all’Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno. Abbiamo intercettato sul territorio ucraino 92 droni, erano diretti verso la Polonia. Li abbiamo intercettati, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. Eppure, vediamo la direzione, per così dire la coreografia di questo volo. L’Italia potrebbe essere la prossima”. Lo scrive in un post su ‘X’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ”

Vedete Norvegia, Danimarca – prosegue -. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono rumeni, polacchi, i paesi baltici. Putin sta testando ciò che hanno gli europei. Alcuni paesi potrebbero temere di trasferire i sistemi di difesa aerea in Ucraina e decidere di tenerli in patria. Ma non funziona così. Non si possono usare sistemi come il Patriot per abbattere ogni drone: semplicemente non ci sono molti intercettori al mondo. Ciò di cui abbiamo bisogno è invece la conoscenza: la competenza delle nostre squadre antincendio mobili, dei nostri operatori di droni, della leadership delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea”, conclude.

