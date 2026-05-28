Libano, 5 morti in raid israeliani su Sidone e Tiro. Idf “Colpiti più di 135 obiettivi di Hezbollah”

LIBAN, Sir al Gharbiye, 9 mars 2026. Village de Sir el Gharbiye, a 11km de Nabatiye, le lendemain de deux frappes israeliennes qui ont fait 17 morts, dont 5 jeunes filles, 5 jeunes garçons, 2 enfants de moins de 10 ans et 5 hommes. Le village se situe au Nord du fleuve Litani, et ne fait donc pas partie de la zone ou Israel a annonce viser des objectifs militaires. Les frappes ont ete effectuees sans avertissement prealable. Site de la premiere frappe, ou 14 personnes de la famille Maatouq sont mortes lorsque une bombe a frappe un immeuble de 3 etages. LEBANON, Sir el Gharbiye, march 9th, 2026. Village of Sir el Gharbiye, 11km away from Nabatieh, the day following two Israeli strikes which left 17 dead, including 5 young women, 5 young boys, 2 children below 10 and 5 men.//CUAUCHARLES_Sipa.25785/Credit:Charles Cuau/SIPA/2603101414

ROMA (ITALPRESS) – Tre persone sono morte in seguito a un raid israeliano che ha colpito un edificio residenziale nella zona di Al-Qayaa, a Sidone, nel sud del Libano, all’alba di oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa libanese Nna. Un altro attacco nella città di Tiro ha provocato due morti. L’agenzia Nna riporta una serie di attacchi nei distretti meridionali di Bint Jbeil e Nabatieh.

ESERCITO ISRAELE “COLPITI PIÙ DI 135 OBIETTIVI DI HEZBOLLAH”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito oltre 135 obiettivi di Hezbollah nelle aree di Tiro, della Bekaa e del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, tra cui 10 siti di lancio di razzi. L’esercito ha aggiunto di aver colpito un campo di addestramento di Hezbollah nella Bekaa e 15 siti di infrastrutture militari a Tiro, e che un raid aereo ha ucciso alcuni miliziani che stavano uscendo da un sito di lancio di razzi di Hezbollah.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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