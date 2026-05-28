ROMA (ITALPRESS) – Tre persone sono morte in seguito a un raid israeliano che ha colpito un edificio residenziale nella zona di Al-Qayaa, a Sidone, nel sud del Libano, all’alba di oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa libanese Nna. Un altro attacco nella città di Tiro ha provocato due morti. L’agenzia Nna riporta una serie di attacchi nei distretti meridionali di Bint Jbeil e Nabatieh.

ESERCITO ISRAELE “COLPITI PIÙ DI 135 OBIETTIVI DI HEZBOLLAH”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito oltre 135 obiettivi di Hezbollah nelle aree di Tiro, della Bekaa e del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, tra cui 10 siti di lancio di razzi. L’esercito ha aggiunto di aver colpito un campo di addestramento di Hezbollah nella Bekaa e 15 siti di infrastrutture militari a Tiro, e che un raid aereo ha ucciso alcuni miliziani che stavano uscendo da un sito di lancio di razzi di Hezbollah.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).