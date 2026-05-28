ROMA (ITALPRESS) – L’esercito statunitense ha colpito un sito in Iran dopo che quest’ultimo aveva lanciato quattro droni d’attacco contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali. Secondo due delle fonti, le forze americane hanno intercettato i droni e colpito una stazione di controllo vicino alla città portuale di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran.

I droni iraniani, aggiungono le fonti, sono stati intercettati da aerei F-16, F/A-18 e F-35. Dopo l’intercettazione, un F/A-18 ha bombardato miliziani sul terreno prima che riuscissero a lanciare un altro drone. Funzionari dell’amministrazione Trump hanno descritto gli attacchi come “difensivi e limitati”, e non come un’escalation che avrebbe fatto fallire il cessate il fuoco. Due fonti hanno indicato che non ci sono state vittime.

Le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall’emittente statale Irib poche ore dopo i nuovi attacchi di Washington contro l’Iran meridionale. “Quattro navi hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz e di entrare nel Golfo Persico senza coordinamento con le forze di sicurezza”, scrive Irib sui social, precisando che l’episodio è avvenuto intorno alle 00:35 ora locale (21:05 GMT di mercoledì), senza però fornire dettagli sulle navi. “Erano state avvertite, ma dopo aver ignorato l’avvertimento, sono stati sparati colpi di avvertimento, costringendole a tornare indietro”, aggiunge la tv.

Successivamente, Irib ha riferito che il corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane – i pasdaran – ha preso di mira una base americana oggi, in risposta agli attacchi statunitensi nel sud del Paese. “A seguito dell’aggressione di questa mattina da parte delle forze militari statunitensi contro una località alla periferia dell’aeroporto di Bandar Abbas, con l’impiego di missili, la base aerea americana da cui è partito l’attacco è stata colpita alle 4:50 (01:20 GMT)”, affermano i pasdaran. Non vengono forniti dettagli sulla posizione della base, sebbene il Kuwait, alleato degli Stati Uniti, abbia dichiarato di aver risposto ad attacchi missilistici e con droni avvenuti questa mattina.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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