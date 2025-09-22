KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Una conversazione molto dettagliata con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla vigilia di numerosi incontri a New York in occasione dell’Assemblea Generale, incentrata principalmente sulla necessità di una reale protezione dagli attacchi russi. L’Ucraina ha comunicato ai partner l’urgente necessità di una difesa aerea, in sistemi e missili, la cui presenza potrebbe influenzare significativamente gli eventi e limitare la capacità di combattimento della Russia. Abbiamo discusso dell’attuazione del programma PURL, principalmente in termini di difesa aerea, di ciò che è più urgentemente necessario. Rutte ha avviato una comunicazione adeguata con gli altri partner”. Così, su Telegram, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

