"Il nostro popolo in Ucraina sta facendo tutto il possibile per difendere il nostro Stato e la nostra indipendenza. E sono orgoglioso dei nostri soldati, che stanno tenendo il fronte in condizioni incredibilmente difficili, davvero difficili, dure. Hanno bisogno di più forza perchè Putin sta preparando i suoi rinforzi per continuare la guerra, non per porvi fine, ovviamente". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo al Consiglio Europeo.

“Il Victory Plan è stato progettato per questo momento. E vi esorto tutti ad aiutarci a realizzarlo. Se cominciamo ora e seguiamo il Piano della Vittoria, potremo porre fine a questa guerra entro l’anno prossimo. L’obiettivo del Piano è rafforzare non solo l’Ucraina, ma anche l’intera nostra comunità: la comunità euro-atlantica”, ha sottolineato Zelensky.

“La Russia ricorrerà alla diplomazia solo quando vedrà che non può ottenere nulla con la forza: questo è il Piano, questo è esattamente ciò di cui c’è bisogno – ha proseguito -. E dobbiamo creare le condizioni giuste per porre fine a questa guerra”.

“L’Ucraina è pronta per una vera diplomazia. Ma per questo, dobbiamo essere forti. La tregua imposta con la forza invece di una pace giusta non ha mai fornito sicurezza. Nessuno è contento quando la guerra torna. La nostra unità, la pressione sulla Russia e il rafforzamento dell’Ucraina sono le chiavi per porre fine a questa guerra in un modo che impedisca alla Russia di riavviarla. Il Victory Plan è un ponte verso un secondo Summit per la Pace di successo. Potete contribuire a renderlo realtà. E questo proteggerà non solo l’Ucraina, ma anche gli Stati baltici, i paesi nordici, la Polonia e i Balcani”.

